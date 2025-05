SERRADIFALCO. Si svolgeranno a Serradifalco il 4 e 5 giugno attività multi screening dell’ASP di Caltanissetta. Sarà possibile eseguire mammografie, PAP-HPV test e distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Gli esami saranno effettuati in via Delle Arti, accanto al Palazzo municipale di via Cavalieri di Vittorio Veneto, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.