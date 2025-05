Serradifalco. Chiesta al Comune la somma di 68 mila euro per omesso versamento dell’Iva, ma l’ente comunale non aveva pagato le fatture

SERRADIFALCO. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta, ha inviato al Comune di Serradifalco la richiesta di pagamento di 33.675 euro per il 2018 e di 34.727,03 euro per il 2019 per il contestato omesso versamento dell’Iva relativa alle fatture emesse da Enel Sole Spa. Si tratta di una somma non indifferente pari a poco più di 68 mila euro che il Comune di Serradifalco dovrebbe versare all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, dal Comune è stato fatto rilevare che tali somme non sarebbero dovute semplicemente poichè le stesse fatture non sono state pagate, e pertanto il Comune non sarebbe stato tenuto al versamento dell’Iva. Ne deriva che il Comune, non avendo pagato le fatture, deve necessariamente proporre ricorso avverso tale atto davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta a tutela di quelle che sono le proprie ragioni anche al fine di evitare di dover pagare questa considerevole somma. La stessa amministrazione comunale ha deciso di procedere alla nomina del legale che, nelle sue intenzioni, sarà chiamata a difendersi dalle istanze della Lega.

In particolare, è stato chiesto che, a difendere le ragioni del Comune in questa vicenda, sia l’avv. Antonio Onofrio Campione, legale che è legato da una convenzione con lo stesso ente comunale che, per altro, ha già avuto modo di seguire la vicenda e che, pertanto, la conosce abbastanza bene anche in prospettiva di continuità.