Serie D. Presentato l’avv. Giovanni Castronovo: è lui il nuovo direttore generale della Nissa

L’avv. Giovanni Castronovo è il nuovo Direttore Generale della Nissa. Si tratta per lui di un incarico successivo a quello di Castellammare, dove nel corso degli anni ha svolto un lavoro di alto livello per dare prestigio alla squadra. Ora per lui ecco l’arrivo alla Nissa.

Un corteggiamento durato mesi e che, dalle stesse parole del direttore, “sarebbe potuto concretizzarsi anche due anni prima”. Quella di Caltanissetta è sempre stata una realtà molto vicina a Castronovo, particolarmente vicina e che sembra motivare particolarmente il neo-DG.

La Nissa ha ufficializzato il suo arrivo nel corso di una conferenza stampa che s’è svolta nello stadio Marco Tomaselli. Molto significativo l’intervento della dirigenza con in testa il presidente Giovannone e il vice presidente Savio Ferreri che hanno sottolineato: <L’avv. Castronovo darà valore aggiunto alla squadra, è un grande professionista. E’ l’esempio che la Nissa non è più solo una realtà di Caltanissetta, ma qualcosa di cui parla tutta la Sicilia e che con Castronovo diventerà ancora più grande”.

L’avv. Giovanni Castronovo, che succede all’avv. Giancarlo Rosato che è stato nominato club manager della Nissa, è molto conosciuto negli ambienti calcistici isolani per avere ricoperto per circa tre lustri, incarichi di rilievo come: Presidente dell’Akragas, D.G. del Parmonval e del Castellammare.