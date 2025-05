Serie D. Nissa: Luigi Abate riconfermato Responsabile tecnico della Juniores

La NISSA F.C. ha annunciato la conferma di Luigi Abbate nel ruolo di responsabile tecnico della formazione Juniores, protagonista di una stagione indimenticabile culminata nella conquista del titolo regionale Under 19 di Serie D. Dopo 47 anni di attesa, la Juniores della Nissa è tornata sul tetto della Sicilia, superando in finale un avversario di grande valore come il Siracusa, con una vittoria per 2-1 che ha il sapore della storia.

Un traguardo straordinario che porta anche la firma del lavoro instancabile e della visione tecnica e umana di Luigi Abbate. Il suo impegno quotidiano, la capacità di guidare e valorizzare i giovani, l’intuizione nel costruire un gruppo coeso e affamato, hanno reso possibile un’impresa che resterà nel cuore di tutti i tifosi biancoscudati.

“Abbate, ha saputo interpretare al meglio lo spirito della Nissa, unendo competenza e passione in un percorso che ha fatto crescere ragazzi e ha riportato entusiasmo in tutta la città – afferma il presidente Luca Giovannone – Siamo orgogliosi di continuare con lui un progetto che mette i giovani al centro e che guarda con ambizione al futuro». La conferma di Luigi Abbate rappresenta la volontà della società di dare continuità a un lavoro serio e profondo, capace di forgiare non solo atleti, ma uomini legati alla storia della #Nissa. Grazie Luigi, per avere contribuito con il tuo impegno a riportare la Nissa Juniores ai vertici regionali dopo quasi mezzo secolo. E per averci ricordato che la storia si scrive con il cuore, il sacrificio e l’amore per questa maglia.