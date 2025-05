Santa Caterina. In Consiglio comunale approvati piano della Protezione Civile e lettera d’intenti per gemellaggio

SANTA CATERINA. Importante passaggio in Consiglio Comunale: è stato finalmente adottato, con l’unanimità dei consiglieri, il Piano Comunale di Protezione Civile, colmando così una annosa carenza che poneva il nostro Comune tra i pochi comuni ancora privi di un Piano! La dotazione del Piano di Protezione Civile (Piano di Emergenza Comunale), al di là dell’obbligo di legge (legge 100/2012) rappresenta lo strumento strategico per la gestione delle emergenze e per la prevenzione nella mitigazione dei rischi Comunali.

Altro passaggio che riteniamo rilevante è stata l’ approvazione della lettera di intenti tra i comuni di Rehlingen-Siersburg e il Comune di Santa Caterina Villarmosa congiuntamente firmata il 3 settembre 2024 nell’Aula Consiliare di Santa Caterina dai due Sindaci, alla presenza del Prefetto di Saarlouis, Patrik Lauer. L’approvazione della lettera di intenti rappresenta un ulteriore concreto avvicinamento alla stipula del gemellaggio tra i due Comuni.