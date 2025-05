Santa Caterina. Il progetto “Giornata dello Sport” tra passione, partecipazione, entusiasmo e gioia

SANTA CATERINA. Sport per tutti a Santa Caterina in occasione della Giornata dello Sport, progetto approvato e finanziato con i fondi del Bilancio Partecipativo da parte dell’amministrazione comunale. Nell’occasione piazza Garibaldi è stata colorata di gioia, passione ed entusiasmo da tantissimi bambini che hanno dato, con la loro partecipazione, gioia ad un evento riuscitissimo.

Lo slogan è stato quello “Sport per tutti”, uno sport senza né vincitori né vinti, dove non c’è spazio per l’antagonismo. È stata anche l’occasione buona per comunicare a tutti che i lavori di ristrutturazione del Campo sportivo “Falcone-Borsellino” procedono regolarmente secondo la tabella di marcia e che anche i fondi derivati dal ribasso d’asta si stanno destinando ad una “perizia di variante” per ulteriori migliorie dell’impianto e dei servizi. Il tutto nel contesto di un’iniziativa davvero indimenticabile per il mondo sportivo caterinese.