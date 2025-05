Santa Caterina. Il 10 maggio finale nazionale dei Giochi Matematici alla Bicocca di Milano con 3 alunni caterinesi

SANTA CATERINA. Si disputerà sabato 10 maggio 2025 la finale dei Campionati internazionali dei giochi matematici, organizzati dall’Università “Bicocca” di Milano, alla quale prenderanno parte tre alunni della scuola secondaria di primo grado di Resuttano.

Gli alunni finalisti sono: Giuseppe Oriti, Giuseppe Panzica e Calogero Rocca; tutti frequentanti la classe seconda della scuola secondaria di primo grado.

Non male gli esiti anche per gli altri 17 alunni di entrambe le sedi dell’Istituto che, seppur non inseriti tra i finalisti, hanno comunque superato la preselezione posizionandosi tra i primi 100 concorrenti e partecipando alla semifinale di Gela.

Un risultato soddisfacente per l’Istituto Comprensivo che negli ultimi anni ha colmato la dispersione scolastica implicita e raggiunto livelli in matematica, italiano e inglese superiori alla media nazionale, come confermato dalle ultime rilevazioni Invalsi. Se i tre alunni dovessero superare la finale nazionale di Milano, saranno coinvolti nella finalissima internazionale che si terrà ad Asmara in Tunisia il 23-24 agosto.

C’è grande attesa nell’Istituto anche per gli esiti del concorso musicale “Zuccotti” di Firenze al quale parteciperanno 38 elementi dell’orchestra e che si svolgerà nella stessa giornata di sabato 10 maggio 2025.

“Da quando ci siamo definiti “Scuola in movimento DADA” non riusciamo più a fermarci” -afferma la dirigente del Comprensivo Santa Caterina-Resuttano Claudia Amico- La scuola è diventata un’officina educativa che opera ininterrottamente ed efficacemente dalle 8:00 del mattino alle ore 19.00 di sera. Tutto questo grazie all’alta professionalità dei docenti che meritano un encomio per l’ottimo lavoro svolto nelle classi”.