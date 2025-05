Santa Caterina. Entro il 30 giugno vanno presentate istanze per abbattimento spese sostenute per la mensa scolastica

SANTA CATERINA. C’è tempo dal 22 maggio al 30 giugno per presentare al Comune le istanze per ottenere l’assegnazione di contributi per l’abbattimento delle spese per la mensa scolastica sostenute dalle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia pubblica statale .a.s. 2024/2025. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito.

La modalità di presentazione della domanda prevede:

Trasmissione tramite PEC a amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it

Consegna a mano all’Ufficio Protocollo comunale, sito in via Roma n. 188.

L’importo del contributo in base alla spesa sostenuta sarà:

ISEE da €0 a €8.000 – 90% della spesa

ISEE da €8.001 a €16.000 – 70% della spesa

ISEE da €16.001 a €24.000 – 50% della spesa

ISEE da €24.001 a €36.000 -30% della spesa

ISEE > €36.001 – 0%. Per maggiori info e per scaricare il modello di domanda al link: https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/most…