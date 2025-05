SANTA CATERINA. Un piccolo intervento per creare un gran ristoro. E’ quello che ha posto in essere l’amministrazione comunale che, su richiesta di diversi cittadini, ha ridato vita ad una panchina in cemento che renderà più accogliente e confortevole l’area antistante il Municipio e il Giardino Margherita.

In tanti avevano chiesto questo intervento per il quale l’amministrazione comunale ha ringraziato vivamente il signor Mimmo Bruno che ha collaborato alla collocazione della panchina.