San Cataldo. Il Comune assegnatario di oltre 1 milione di euro per la riapertura dell’asilo Belvedere

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato Sindaco ha annunciato che, nell’ambito dei Fondi PNRR, il Comune di San Cataldo è stato assegnatario di oltre un milione di euro per la riapertura dell’asilo Belvedere. Si tratta di un’opera parecchio attesa dalla collettività e destinata a rendere funzionale una struttura come quella dell’asilo Belvedere che necessita di interventi importanti per ritrovare la sua funzionalità.

Il primo cittadino ha anche sottolineato che i lavori prenderanno il via a breve e rappresentano un passo fondamentale per restituire alla comunità un servizio essenziale per l’infanzia e le famiglie. Il sindaco di San Cataldo ha infine ringraziato l’ufficio tecnico per l’attività posta in essere e l’impegno profuso per la riuscita di questo importante progetto a sostegno e supporto della comunità.