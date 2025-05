San Cataldo. Il 28 maggio nella sala Borsellino incontro sul tema del colon irritabile

SAN CATALDO. Nella giornata di mercoledì 28 maggio, dalle ore 16 alle 18, presso la Sala Borsellino di San Cataldo, si svolgerà un incontro sul tema del colon irritabile, una condizione che può influenzare profondamente la qualità della vita.

Ad illustrare questo interessante tema ci sarà il Dott. Salvatore Camilleri, che guiderà tra cause, sintomi e possibili soluzioni, in un incontro aperto a tutti e pensato per essere chiaro, utile e concreto. L’incontro è organizzato dall’Associazione Culturale San Giorgio.