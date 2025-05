Podismo. Al Kalat massiccia presenza e partecipazione degli atleti Marathon Caltanissetta

Domenica scorsa, Caltanissetta ha ospitato la 24ª edizione del Trofeo Kalat, una gara podistica che ha visto la partecipazione di oltre 270 atleti provenienti da tutta la Sicilia; organizzata dalla Track Club Master di Caltanissetta, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del Coni Sicilia, è stata valida come sesta prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada e come terza prova del GP interprovinciale di Caltanissetta ed Enna.

Tra i partecipanti, ben 27 atleti erano della Marathon Caltanissetta, incluse 7 donne, pronte a dare il massimo per onorare la maglia giallo-arancio del loro team. Gara di esordio per due nuovi atleti, Luigi Romano e Simona Messina, che hanno affrontato la loro prima gara con grande determinazione e passione. Una grande partecipazione che ha reso l’evento ancora più speciale, poiché gli atleti, sentendosi parte di una squadra della città, hanno manifestato un forte desiderio e la voglia di partecipare a una gara che sentivano come propria.

La giornata si è rivelata particolarmente favorevole per gli atleti, grazie a un clima fresco che ha sicuramente aiutato nella gestione dei 10 chilometri di gara. Il percorso, suddiviso in tre giri da oltre 3.300 metri ciascuno, è partito da Viale della Regione per indirizzarsi verso il centro storico della città. Un tracciato molto difficile, caratterizzato da tratti con una pendenza elevata, senonché un rivestimento fatto da basole di basalto, non proprio favorevoli alla corsa, che hanno messo alla prova la resistenza e la determinazione di ogni partecipante.

Nonostante le sfide del percorso, gli atleti della Marathon Caltanissetta, inclusi i debuttanti Luigi Romano e Simona Messina, sono riusciti a completare la gara, dimostrando un’incredibile tenacia e caparbietà, palese dimostrazione di passione per lo sport.

Il primo degli atleti della Marathon Caltanissetta a tagliare il traguardo è stato Mastrosimone Giuseppe con un tempo di 41’42”, seguito da Giordano Cristian e Bellanca Carmelo, entrambi con 43’18”. Terzo miglior tempo quello di Mosca Michele con 49’07”.

Tra gli altri partecipanti, spiccano anche Emovi Alessia (49’27”), Fasciana Giuseppe (49’31”), Cancemi Massimo (49’36”) e Ciulla Andrea (51’31”). Calabrese Francesco ha chiuso in 51’56”, mentre Amico Giuseppe e Facciponte Cataldo hanno registrato lo stesso tempo: 53’10”.

Una performance di rilievo è stata quella di Cannistraci Domenica, che ha concluso la gara in 53’35”, classificandosi terza nella sua categoria SF55. Subito dopo sono arrivati Spoto Angelo (53’44”), Zagarella Giovanni (54’34”) e Messina Simona (54’57”).

A seguire: Zagarella Giuseppe (55’00”), Lomonaco Francesco e Vitello Giuseppe (56’18”), Barbera Salvatore e Romano Luigi (57’51”), Marino Giuseppe (58’21”), Giambra Graziella (58’46”), Polizzi Dario (58’51”), Fiorenza Valentina (59’01”), Mangiavillano Luciano (1h02’04”), Fichera Maria (1h03’21”) e infine Di Leo Maria Tiziana (1h03’49”).

I vincitori della manifestazione sono stati Virginia Salemi (Podistica Messina), che ha fermato il cronometro a 40’35”, e Dario Longo (Universitas Palermo), primo assoluto con un eccellente 35’24”.

L’evento si è concluso con una bellissima competizione da parte dei più piccoli, la categoria giovanile, che ha visto sfidarsi esordienti, cadetti, ragazzi e ragazze. Pieni di entusiasmo, hanno dato il meglio di sé, dimostrando un grande spirito sportivo e una forte voglia di raggiungere i propri obiettivi. Un’incredibile energia che ha reso la giornata ancora più speciale, mostrando il futuro del podismo siciliano.

Come in ogni gara firmata Marathon Caltanissetta, anche in questa edizione del Trofeo Kalat non sono mancati gli ingredienti più veri: Amicizia, voglia di Vivere e Gioia. Valori semplici ma fondamentali, che oggi troppo spesso si perdono, ma che restano saldi nei cuori di ogni membro della famiglia Marathon, guidata con passione e dedizione da Giuseppe Zagarella. (foto Sicilia Running)