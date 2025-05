Pio e Amedeo, attacco ai Ferragnez: “Una truffa, ci hanno venduto la famiglia perfetta”

(Adnkronos) –

Pio e Amedeo, senza freni, hanno attaccato Chiara Ferragni e Fedez. In particolare, i due comici pugliesi, ospiti del podcast di Gianluca Gazzoli a BSMT, si sono scagliati contro l'ideale di 'famiglia perfetta' che i Ferragnez hanno cercato di 'vendere' sui social, prima della fine del loro matrimonio. Un modus operandi che Pio e Amedeo hanno definito una vera e propria "truffa". Pio e Amedeo in passato hanno avuto un 'dissing' con Fedez, nato in seguito al loro monologo sul politicamente corretto andato in onda su 'Felicissima Sera'. I due a Gianluca Gazzoli hanno rivelato di non aver mai risolto i problemi con il rapper di Rozzano: "Siamo gli unici che ancora non hanno fatto pace con Fedez. Ha fatto pace con cani e porci, ma non con noi".

"Noi siamo stati tra i primi haters dei Ferragnez", hanno rivelato Pio e Amedeo. "Abbiamo sempre detto cose brutte su di loro. Siamo stati i primi a odiarli. Ci sono state le truffe, il Pandoro-gate, si… ma la vera truffa è che ci hanno venduto per anni la famiglia del Mulino Bianco e ci facevano sentire di m***a perché non avevamo quello splendore in casa. Questa cosa non esisteva veramente", hanno sottolineato. E poi, la stoccata finale: "Farmi fare la morale da chi metteva il telefono in faccia ai figli da quando avevano un anno è una cosa che proprio non mi è mai andata giù", ha aggiunto il comico Pio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)