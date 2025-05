Ore di angoscia nel Napoletano per una 14enne scomparsa nel nulla: proseguono le ricerche

Appello in rete per ritrovare Martina. La 14 enne di Afragola era uscita ieri sera con le amiche, intorno alle 19, per una passeggiata a Napoli. Intorno alle 20.30, una telefonata alla famiglia per avvisare che presto sarebbe tornata, da allora si sono persi i contatti con lei.

Nessun segnale al cellulare, nessuna amica che sappia dire dove sia. Da qui la denuncia di scomparsa dei genitori ai carabinieri e l’appello sui social. Martina indossava jeans e una maglietta nera. La mamma spiega che non si è mai allontanata da casa, senza avvisare.

E mentre ad Afragola si vivono ore di grande apprensione e stanno proseguendo le ricerche a 360 gradi per ritrovare la ragazzina, gli amici e i genitori lanciano un appello sui social: «Chiunque la incontrasse o la vedesse è pregato di contattare i Carabinieri di Afragola e comunicare l’ avvistamento, oppure chiamare al numero 375 798 7705 dove risponderà la madre, Musa Fiore».