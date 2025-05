E’ in condizioni molto gravi una bambina di 2 anni morsa all’addome e alle gambe da un cane a Agliana, in provincia di Pistoia. Ferita nello stesso assalto, ma in modo più leggero, anche la nonna che era con la piccola.

Secondo le prime informazioni le due sarebbero state aggredite da più cani. La bambina è stata ricoverata all’ospedale Meyer. Sul posto polizia municipale e carabinieri. (ANSA).