Motori. Dal 29 al 31 maggio il nisseno Salvatore Lo Cascio e Veronica Modolo al Rally Due Valli

Dopo le emozioni della leggendaria Targa Florio, il team DLF Academy è pronto per una nuova sfida: dal 29 al 31 maggio sarà al via del Rally Due Valli, quarta tappa del GR Yaris Rally Cup 2025. Al volante della Toyota GR Yaris ci sarà ancora una volta Salvatore Lo Cascio, protagonista assoluto di questa prima parte di stagione, affiancato per l’occasione dalla navigatrice Veronica Modolo, copilota esperta e determinata, al debutto con i colori del team.

“Il Rally Due Valli è una gara tecnica e veloce, che richiede grande precisione e concentrazione,” ha commentato Lo Cascio. “Con Veronica abbiamo trovato subito un’ottima intesa. Siamo entrambi motivati e vogliamo ottenere un grande risultato. Dopo la Targa Florio, l’obiettivo è tornare a lottare per il podio.”

Grande fiducia anche da parte del team principal Delfino La Ferla, che commenta così la vigilia del rally: “Siamo felici di accogliere Veronica Modolo nella nostra squadra. È una navigatrice di grande esperienza e qualità. Insieme a Salvatore forma un equipaggio equilibrato e competitivo. Il Due Valli è una gara chiave e ci arriviamo con grande determinazione.”

Il Rally Due Valli, con base a Verona, è uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale e rappresenta un importante banco di prova per i protagonisti del trofeo monomarca Toyota.

La DLF Academy è pronta a dare battaglia, con l’obiettivo di restare nelle prime posizioni di vertice e continuare la corsa alla vittoria del trofeo.