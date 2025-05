Libero Consorzio Caltanissetta, insediato il consiglio provinciale. Il presidente Tesauro: “Ascolteremo le esigenze di ogni territorio, raggiungeremo risultati lavorando sinergicamente”

“Ringrazio tutti coloro che hanno riposto in me la fiducia e anche coloro che giustamente hanno compiuto altre scelte, che comunque onoro e mi onorerò di rappresentare in concerto con loro e con spirito di collaborazione.” Inizia così il discorso del presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Walter Tesauro, nel giorno dell’insediamento del Consiglio Provinciale, avvenuto oggi, 13 maggio, nella sede del Palazzo dell’ex Provincia di Caltanissetta.

“Dopo dodici anni di commissariamenti – ha proseguito il presidente Tesauro –, oggi questa Provincia grazie ai suoi organi diventerà un luogo di confronto per il nostro territorio.”

Al centro delle parole del presidente Tesauro le priorità per l’intero territorio provinciale: la viabilità, la scuola, l’ambiente, il turismo, impianti sportivi, i cui progetti saranno realizzabili attraverso i finanziamenti del PNRR ottenuti, al Fondo di Sviluppo e Coesione, al MIT.

“Noi ascolteremo con il consiglio provinciale le esigenze di ogni territorio, studieremo quali sono le priorità da dover affrontare – ha continuato –. È questo il nostro compito che svilupperemo nei prossimi giorni, mesi e anni.”

Il presidente Tesauro ha anche annunciato che è stata firmata una convenzione con l’ESA – Ente Sviluppo Agricolo che vede tre squadre che stanno lavorando sulla SP6, SP23, SP40 per poi proseguire su altre strade; e che è solo l’inizio di molte attività che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini della provincia di Caltanissetta.

Tra le esigenze primarie l’incremento delle unità lavorative: “I progetti potranno essere attuati attraverso l’ausilio e con l’aiuto della pianta organica dei dipendenti di questa provincia. Riprenderemo le progressioni verticali, procederemo col piano della stabilizzazione e con le procedure concorsuali perché dobbiamo assumere personale.”

Il presidente Tesauro ha anche puntato l’attenzione su Gela, sull’importanza che la città riveste, in particolare per il suo affacciarsi sul mare e ha auspicato che il sindaco Terenziano Di Stefano abbandoni l’idea di diventare provincia autonoma perché “noi dobbiamo uscire dal campanilismo, tutti i ventidue Comuni dobbiamo lavorare per l’intero territorio instaurando un rapporto sinergico” ha sottolineato il presidente Tesauro, evidenziando come si possano trovare soluzioni e raggiungere risultati importanti lavorando sinergicamente e sviluppando idee.

“Una sinergia che deve dare vita alla nostra provincia attraverso la collaborazione di tutti. Oggi questa provincia ha gli organi composti da persone validissime – ha concluso il presidente Tesauro –, che hanno le capacità per poter programmare il futuro. Chiedo collaborazione, di essere vicini nell’interesse dei nostri concittadini.”