La segnalazione. Il senatore del M5S Pietro Lorefice: “Fiume Gela coperto da sostanza nera maleodorante”

“Da diverse ore, il Fiume Gela si presenta coperto da una sostanza nera maleodorante, probabilmente riconducibile a reflui fognari. Un tanfo insopportabile e una scena inaccettabile per un territorio già duramente provato.

Mi sono recato personalmente sul posto per verificare la gravità della situazione. Presenti anche i militari della Capitaneria di Porto e l’ARPA, che sta procedendo con il prelievo e l’analisi dei campioni d’acqua”.

Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.

“È da anni – prosegue – che denunciamo episodi simili, e puntualmente tutto si ripete. È ora di dire basta. Pretendiamo risposte chiare e azioni immediate per individuare i responsabili e bloccare alla radice questa vergogna. Il Fiume Gela finisce in mare. Non è solo un problema locale: è una bomba ecologica. Non ci arrenderemo. La difesa dell’ambiente è una battaglia di giustizia.”