La comunità sommatinese in festa per i 104 anni di Calogero Arancio

SOMMATINO. La comunità sommatinese doppiamente in festa: non solo per il 1° maggio, ma anche per il 104° compleanno di Calogero Arancio.

Si tratta di un anniversario sentitissimo in quanto è lui il più longevo della comunità sommatinese. Il sindaco Salvatore Letizia, sempre sensibile a questi eventi che vedono protagonisti i cittadini più longevi della comunità da lui amministrata, ha deciso di esprimere, anche a nome della cittadinanza, i più sentiti auguri al signor Calogero Arancio e alla sua famiglia.

Un momento di grande significato per l’intera comunità, celebrato con affetto dal Sindaco Salvatore Letizia e dall’Amministrazione Comunale, che hanno fatto visita al festeggiato, condividendo con lui e con i suoi familiari la gioia di questa ricorrenza. Al signor Calogero Arancio, esempio di longevità e lucidità, sono pertanto arrivati non solo gli auguri di amici e conoscenti, ma anche dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.