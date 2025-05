Istruzione, Turano: «Tempo pieno contro dispersione scolastica, pubblicata terza finestra Avviso 10»

Da oggi le scuole medie e gli istituti superiori siciliani che vogliono attivare il tempo pieno e prolungato per l’anno scolastico 2025-2026, possono inoltrare apposita richiesta all’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale.

La Regione, infatti, ha pubblicato la terza finestra dell’Avviso 10 “Scuole aperte per il territorio”, il progetto finanziato con 27 milioni di euro del Fondo sociale europeo 2021-2027, per contrastare la dispersione scolastica attraverso un approccio didattico inclusivo, contenere l’insuccesso formativo negli istituti statali della scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio del percorso di secondo grado, mediante interventi prioritari in aree territoriali ad elevata povertà educativa.

«Devianza minorile, dispersione scolastica, bullismo e cyberbullismo, lotta alla mafia e ad ogni forma di illegalità si combattono – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – tenendo aperte le scuole e mettendo in campo un’azione di sistema, che abbia come faro la necessità di educare i giovani alla cultura del rispetto. Questo progetto, infatti, rimarca il ruolo sociale della scuola quale presidio di aggregazione territoriale, offrendo alle famiglie e agli studenti la possibilità di usufruire di servizi educativi in orario extrascolastico. Invito le scuole ad aderire e a tenere aperti gli istituti anche nel pomeriggio».

Le scuole possono presentare istanza di partecipazione a partire da oggi fino alle ore 15 del prossimo 14 luglio, come indicato nel comunicato pubblicato dal dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio della Regione Siciliana, disponibile al seguente link.