Inaugurata a La Maddalena nuova risonanza magnetica: consentirà una riduzione delle liste di attesa per gli esami diagnostici

L’assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni ha visitato il Dipartimento Oncologico di III livello de “La Maddalena” in occasione della presentazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla che permetterà di potenziare l’attività diagnostica dell’Ospedale. Il nuovo macchinario consentirà una riduzione delle liste di attesa per l’esecuzione degli esami diagnostici.

«La Maddalena- ha detto il direttore sanitario Francesco Cascio– continua a investire in tecnologie all’avanguardia per potenziare l’attività clinica e diagnostica. L’implementazione della nuova risonanza magnetica rappresenta un passo fondamentale per il Dipartimento Oncologico. La nuova apparecchiatura, la terza risonanza in funzione insieme a due tac, permetterà di ridurre sensibilmente le liste d’attesa e di garantire risposte più rapide e puntuali ai bisogni di cura dei pazienti. Si tratta di un investimento importante che rafforza la nostra capacità di offrire un’assistenza sempre più efficace e centrata sulla persona».

Alla visita istituzionale ha partecipato anche il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato della Salute, Salvatore Iacolino.