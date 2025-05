Imprese, Tamajo: «Sud Est si conferma area strategica per l’economia della Sicilia»

«Abbiamo ribadito quanto sia fondamentale il gioco di squadra tra istituzioni, sistema camerale e imprese. Le oltre 300 mila aziende attive nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa rappresentano un patrimonio straordinario da sostenere e accompagnare verso la competitività e l’internazionalizzazione.

Il dato positivo sull’export siciliano, che nel 2024 ha superato i 10 miliardi di euro, dimostra che la nostra Isola può essere protagonista sui mercati globali, ma dobbiamo continuare a investire in innovazione, digitalizzazione e formazione. La Regione c’è, pronta a fare la propria parte con strumenti concreti e una visione strategica di lungo termine».

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, nel corso dell’evento “Sinergia e opportunità del sistema camerale” che si è tenuto oggi alla Camera di commercio del Sud Est Sicilia, a Catania.

Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati strumenti e i servizi offerti dal sistema camerale per accompagnare le imprese nel percorso di crescita sul mercato interno e su quello internazionale attraverso processi di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione. L’evento ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il ruolo delle Camere di commercio nel sostegno allo sviluppo economico del territorio. «Il Sud Est siciliano – conclude Tamajo – continua a registrare performance incoraggianti, in particolare nei settori agroalimentare, meccatronico e chimico, contribuendo al 2% dell’export nazionale e confermandosi area strategica per l’economia regionale».