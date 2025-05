Il presidente della Nissa Luca Giovannone nominato membro del direttivo di Assosomm, l’Associazione italiana delle agenzie per il lavoro

Il presidente della Nissa Luca Giovannone ha ricevuto oggi un importante riconoscimento: è stato nominato membro del direttivo di Assosomm, l’Associazione italiana delle agenzie per il lavoro. Si tratta per lui di un importante riconoscimento che ne esalta la sua professionalità e al tempo stesso ne conferma la caratura in ambito lavorativo.

«Ringrazio Assosomm la fiducia accordatami con questa nomina, tanto più gradita in quanto non sollecitata. Mi impegnerò con la massima serietà e dedizione a ricoprire questo ruolo, tutelando gli interessi delle 40 agenzie associate e nel pieno rispetto dei diritti dei decine di migliaia di lavoratori somministrati attivi in tutta Italia, così come del numeroso personale impiegato nelle filiali», ha dichiarato Giovannone.

Assosomm rappresenta un comparto con un fatturato annuo complessivo vicino ai 3 miliardi di euro. «Un saluto e un ringraziamento particolare – ha aggiunto – al presidente Rosario Rasizza e al vicepresidente Gianni Quatera, entrambi figure di straordinaria competenza e leadership»