Hitachi Vantara pubblica il Sustainability Report 2024: focus su efficienza energetica e trasparenza ESG

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi Ltd. (TSE: 6501) specializzata in soluzioni di archiviazione dati e infrastrutture per l'Hybrid Cloud, ha recentemente reso pubblico il suo Sustainability Report 2024. Questa seconda edizione del report annuale pone un'enfasi significativa sui progressi compiuti e sulla crescente trasparenza dell'azienda in relazione ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Basandosi sul report inaugurale dell'anno precedente, l'edizione 2024 offre una panoramica dettagliata delle iniziative e dei risultati di Hitachi Vantara nel campo della sostenibilità. Il documento mette in luce i miglioramenti ottenuti in termini di efficienza energetica delle infrastrutture, la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica e l'adozione di pratiche aziendali sempre più responsabili. In un contesto in cui la diffusione dell'Intelligenza Artificiale e la conseguente crescita dei workload data-intensive alimentano una costante ascesa della domanda energetica, con ripercussioni significative sui costi operativi e sull'impatto ambientale, secondo il report del Dipartimento dell'Energia del 2024, i data center negli Stati Uniti hanno consumato il 4% dell'elettricità nazionale lo scorso anno, una quota che si stima possa triplicare entro il 2028, raggiungendo il 12%. Affrontare questa problematica cruciale richiede lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni capaci di equilibrare prestazioni elevate ed efficienza energetica, consentendo alle aziende di gestire volumi di dati sempre maggiori senza incorrere in costi proibitivi e senza compromettere gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il nuovo Sustainability Report evidenzia come Hitachi Vantara stia rispondendo a questa crescente esigenza energetica attraverso l'offerta di infrastrutture ad alta efficienza, che non solo minimizzano l'impronta ambientale, ma generano anche tangibili risparmi sui costi energetici per la propria clientela. "Siamo orgogliosi dei progressi che abbiamo compiuto dalla pubblicazione del nostro primo Sustainability Report, ma riconosciamo che il nostro percorso verso la sostenibilità è continuo," ha affermato Sheila Rohra, CEO di Hitachi Vantara. "Il nostro impegno rimane saldo nel dimostrare come la sostenibilità – in particolare all'interno dei data center – possa rappresentare un motore fondamentale per l'innovazione e un elemento distintivo per il business, dalla riduzione delle emissioni di anidride carbonica al risparmio energetico, dal miglioramento dell'efficienza operativa al raggiungimento di ambiziosi traguardi in termini di sostenibilità."

Diverse soluzioni di storage di Hitachi Vantara hanno infatti ottenuto il prestigioso riconoscimento ENERGY STAR, attestando le loro elevate prestazioni e l'efficienza energetica. In particolare, Hitachi Vantara si posiziona ai primi due posti nella categoria ENERGY STAR NVSS Disk Online 4 per i sistemi storage più efficienti, con la piattaforma Virtual Storage Platform One Block (VSP One Block) che si aggiudica il primo posto assoluto.

Il moderno centro di distribuzione di Hitachi Vantara situato nei Paesi Bassi integra la produzione di energia solare locale per coprire circa il 30% del proprio fabbisogno energetico. La restante parte del consumo energetico è coperta da fornitori certificati EAC (EurAseC Conformity), garantendo che l'intero fabbisogno del centro sia soddisfatto da fonti rinnovabili. Attualmente, il 40% dei materiali utilizzati nei bezel dei sistemi storage della famiglia VSP One Block e File di Hitachi Vantara è costituito da plastiche riciclate. Questi componenti, che soddisfano rigorosi standard di sicurezza antincendio, contribuiscono attivamente alla riduzione dell'impatto ambientale. Hitachi Vantara si è posta l'obiettivo di incrementare la percentuale di plastiche riciclate al 50% entro l'anno fiscale 2030, attraverso un utilizzo più esteso di materiali riciclati negli chassis dei dischi, l'adozione di plastiche a base di biomasse polimeriche e il continuo riciclo delle risorse IT. Nel corso del 2024, il consumo energetico complessivo di Hitachi Vantara è stato di 78.211 MWh, con una quota del 90% proveniente dalla rete elettrica e un significativo 35% derivante da fonti rinnovabili come l'energia solare ed eolica. Un intervento di aggiornamento del data center presso la sede di Denver nel 2024 ha portato a una notevole riduzione del consumo energetico del 50% e a un miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia (PUE) da 1,6 a 1,3. Questa iniziativa, che ha comportato l'ottimizzazione del layout fisico, il consolidamento delle infrastrutture e il miglioramento dei flussi d'aria, dimostra l'efficacia delle strategie orientate al risparmio energetico nella gestione delle operations di Hitachi Vantara. Obiettivi di Carbon Neutrality: Hitachi Vantara si è impegnata a raggiungere la carbon neutrality per le emissioni Scope 1 e Scope 2 entro l'anno fiscale 2030, dimostrando un forte senso di responsabilità ambientale. L'azienda ha inoltre fissato un obiettivo ancora più ambizioso, puntando alla carbon neutrality lungo l'intera catena del valore entro l'anno fiscale 2050. L'impegno di Hitachi Vantara verso la sostenibilità si estende oltre le proprie operazioni interne. Attraverso le sue soluzioni tecnologiche avanzate, l'azienda supporta attivamente i clienti enterprise e gli operatori di data center nella riduzione della loro impronta di carbonio, contribuendo al contempo alla diminuzione dei costi operativi e alla semplificazione della gestione delle infrastrutture. In linea con questo impegno, Hitachi Vantara ha recentemente annunciato la sua prima Sustainability Guarantee per l'anno fiscale 2025, che sarà integrata nella piattaforma di storage VSP One. Questa garanzia innovativa consentirà alle aziende di monitorare e ottimizzare il consumo energetico dei propri sistemi di storage, facilitando il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità in modo concreto e misurabile.