Gucci svela la location della prossima sfilata Cruise 2026

(Adnkronos) – Gucci ha svelato la location della sfilata della collezione Cruise 2026: si terrà a Firenze giovedì 15 maggio, presso l'Archivio della Maison, situato in Palazzo Settimanni, in via delle Caldaie. Luogo emblematico della storia di Gucci, Palazzo Settimanni sorge nel cuore dell'Oltrarno, quartiere da sempre legato alla tradizione artistica e artigianale fiorentina. Acquisito dalla Maison nel 1953, l'edificio ne ha ospitato nel tempo atelier, laboratori, showroom e, dal 2021, accoglie l'Archivio Gucci. Restaurato con cura per restituire la ricchezza delle sue stratificazioni architettoniche, oggi l'Archivio rappresenta uno spazio dinamico in cui passato e presente si incontrano, custodendo le creazioni più iconiche della Maison e riflettendone lo spirito di continua innovazione. Questa scelta segna un ritorno carico di significato a Firenze, la città dove Guccio Gucci fondò il marchio nel 1921. Radicata in una tradizione di artigianalità, creatività e ricchezza culturale, Firenze continua a rappresentare il cuore identitario di Gucci: qui hanno sede Palazzo Gucci, Gucci Osteria e Gucci Giardino, oltre agli uffici e poli produttivi di Casellina e Gucci ArtLab: luoghi che testimoniano il profondo legame della Maison con il territorio. In linea con il costante impegno di Gucci nel valorizzare luoghi di rilevanza culturale e nel sostenere attivamente le comunità che li abitano, in occasione della prossima sfilata la Maison consolida e rinnova il proprio legame con la città di Firenze, contribuendo all'Estate Fiorentina 2026 e al progetto di riqualificazione del Parco delle Cascine. "Tornare a Firenze – e in particolare a Palazzo Settimanni – è al tempo stesso un omaggio e una dichiarazione d'intenti" afferma Stefano Cantino, Ceo di Gucci. "L'Archivio non è solo custode del nostro passato, ma uno spazio dinamico dove i codici identitari di Gucci si intrecciano e si rinnovano attraverso interpretazioni in costante evoluzione. Presentare qui la collezione Cruise 2026 significa rinnovare il legame con le nostre radici culturali e artigianali, proiettandole con coerenza e ambizione verso il futuro". "Siamo orgogliosi di ospitare a Firenze la sfilata della collezione Cruise di Gucci, un evento straordinario nella città dove il marchio è nato e nel luogo che meglio racconta la sua storia, l'Archivio in Palazzo Settimanni, in un rione suggestivo e caratteristico come l'Oltrarno – dice la sindaca di Firenze, Sara Funaro – Una location carica di storia e significato, insomma, ubicata in quella parte di città dove la vocazione artigianale è maggiormente sentita e presente, un tratto identitario forte che siamo impegnati a valorizzare. Quello tra Gucci e Firenze è un legame profondo che nonostante i successi internazionali della maison non si è mai interrotto. Sarà un ritorno a casa di un marchio che in realtà da questa casa non si è mai allontanato del tutto ma che anzi ha sempre tenuto vive le sue radici e costantemente rafforzato il rapporto con il nostro territorio, non solo grazie agli importanti poli produttivi ma anche a luoghi iconici che hanno impreziosito le vie della nostra città. Questo evento testimonia anche il ruolo centrale di Firenze nell'ambito del sistema moda, proprio grazie ad eccellenze come la maison Gucci. Parliamo infatti di un settore cruciale per l'economia del nostro territorio, che vive un momento non semplice ma che è da sempre ricco di grandi professionalità e capace di affrontare le sfide del presente e del futuro". "Creatività, stile, sapienza, l'esperienza che nelle strade e nelle piazze della nostra città altro non è che la tradizione secolare a saper innovare", dicono gli assessori allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini e alla Cultura Giovanni Bettarini. "La sfilata Cruise di Gucci rappresenta tutto questo: è il risultato del bisogno istintivo che ha la nostra città di creare e restituire bellezza, è l'orgoglio fiorentino che celebra le proprie eccellenze come occasione di apertura al mondo, è l'occasione di conoscere e apprezzare i risultati di una cultura del lavoro artigianale che con questi tratti non può essere replicata altrove. Firenze è onorata di accogliere la sfilata della collezione Cruise di Gucci, così come è fiera di accogliere ogni anno giovani di tutto il mondo che desiderano conoscere e apprendere mestieri e professioni nei settori della cultura, della moda e del design".