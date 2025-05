GTA6, il nuovo trailer presenta luoghi e personaggi del gioco

(Adnkronos) – Con il rilascio del nuovo trailer ufficiale, Grand Theft Auto 6 si conferma come un’imponente espansione narrativa e stilistica dell’universo creato da Rockstar Games. Al centro del gioco ci sono Jason e Lucia, due protagonisti segnati da un passato burrascoso e costretti a stringere un’alleanza che oscilla costantemente tra fiducia e diffidenza. Il loro viaggio si sviluppa tra il glamour decadente di Vice City e l’imprevedibile brutalità dello Stato di Leonida, una nuova ambientazione che promette di ridefinire le regole del mondo open-world. Vice City, già iconica per i fan della serie, torna con una rinnovata vitalità. La città conserva i tratti distintivi dell’abbagliante eccesso che la contraddistingueva negli anni ’80, ma si evolve ora in una metropoli contemporanea dove coesistono sfarzo, illegalità e sovrapposizione culturale. Dalle spiagge pastello di Ocean Beach ai vicoli saturi di traffici illeciti di Little Cuba, ogni quartiere pulsa di attività. Vice City si riconferma così il crocevia perfetto per raccontare storie di ascesa, tradimento e sopravvivenza. Jason Duval, veterano segnato da un passato criminale e militare, desidera solo una via d’uscita da un’esistenza sempre più complicata. Lucia Caminos, al contrario, è spinta da una volontà lucida e strategica: la sua recente uscita dal penitenziario segna il momento in cui decide di riprendersi il controllo della propria vita. La loro unione diventa il fulcro narrativo dell’intera esperienza di gioco: una relazione costantemente in bilico tra lealtà e convenienza, sullo sfondo di un mondo in cui ogni decisione può avere conseguenze irreversibili. A rendere ancora più denso il tessuto narrativo concorrono numerosi personaggi secondari, ciascuno portatore di una propria visione del crimine, della sopravvivenza e dell’ambizione. Cal Hampton incarna l’ossessione cospirazionista ai margini della società digitale, Boobie Ike rappresenta l’archetipo dell’imprenditore borderline che ha trasformato la propria carriera criminale in un impero economico, mentre Dre’Quan Priest ambisce a far emergere la sua etichetta musicale, Only Raw Records, attraverso le provocanti e virali Real Dimez, duo femminile che incarna l’ascesa sociale tramite i social network e la cultura musicale urbana. Le ambientazioni di GTA6 sono tanto varie quanto cinematografiche. Lo Stato di Leonida si presenta come un microcosmo degli Stati Uniti, alternando territori lussureggianti e selvaggi, come le paludi di Grassrivers e le alture isolate di Monte Kalaga, a centri urbani in rovina e aree dominate da economie alternative. Port Gellhorn mostra i resti di una gloria turistica decaduta, mentre Ambrosia funge da simbolo di un’America che si aggrappa ai miti del lavoro e della produttività, pur non potendo fare a meno del supporto criminale delle gang locali. Il linguaggio scelto da Rockstar è come sempre affilato e satirico, tratteggiando una società dove la corruzione e l’opportunismo definiscono le relazioni umane. Ogni personaggio è un tassello di questo affresco sociale, ciascuno impegnato a sopravvivere in una realtà dove il confine tra bene e male è solo una questione di convenienza. Il nuovo trailer di GTA6 conferma dunque le ambizioni del titolo: raccontare un’epopea criminale intima e corale al tempo stesso, con protagonisti carismatici, un mondo vivo e credibile, e una mappa vastissima che promette di ridefinire l’intero concetto di immersione videoludica. Con Vice City come punto di partenza e Leonida come nuovo orizzonte narrativo, Rockstar invita i giocatori a esplorare una realtà dove il sogno americano si trasforma in incubo, e dove ogni scelta è una scommessa sull’esistenza stessa. Il gioco è confermato in uscita su PS5 e Xbox Series il 26 maggio 2026. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)