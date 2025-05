Gela, Fiom Cgil: “I lavoratori della Irmes saranno assorbiti nella Telettra”

Per i 50 lavoratori della Irmes di Gela si apre la strada del graduale riassorbimento nella Telettra e, nelle more, della cassaintegrazione . La Irmes inoltre aprirà inoltre un apposito conto corrente nel quale l’Eni, che ha in cassa i soldi per lavori eseguiti dall’azienda , depositerà le risorse per il pagamento degli stipendi arretrati. E’ l’esito della trattativa di ieri con la Telettra, tenutasi presso il Comune di Gela. Ne dà notizia la Fiom Cgil. “E’ un esito positivo che definisce un percorso sulla cui rapida attuazione vigileremo”, dicono Francesco Foti, segretario generale della Fiom Cgil Sicilia e Francesco De Caro, segretario generale della Fiom di Caltanissetta. “Questo risultato- aggiungono- è il frutto della mobilitazione dei metalmeccanici e di tutti i lavoratori che operano nella raffineria. Il personale verrà riassorbito man mano che arrivano le commesse dell’Eni, godendo intanto degli ammortizzatori sociali, non si perdono dunque posti di lavoro- sottolineano- e gli arretrati arriveranno, si tratta adesso di accelerare”.