EA Sports FC Mobile: dirette MLS e rivoluzione per il calcio digitale

(Adnkronos) – EA Sports FC Mobile compie un passo significativo nell'evoluzione dell'esperienza calcistica digitale. Per la prima volta nella sua storia, la piattaforma non si limiterà a permettere ai fan di giocare, ma offrirà la possibilità di assistere alle partite in diretta all'interno dell'applicazione. Questo nuovo approccio debutterà il 10 maggio, con la trasmissione dell'incontro tra LA Galaxy e New York Red Bulls, valido per la MLS Cup.

L'emozione prenderà il via sabato 10 maggio con la finale e rivincita della MLS Cup 2024 presented by Audi, che vedrà i campioni in carica dei LA Galaxy sfidare i New York Red Bulls. Questa partita sarà trasmessa in diretta ai giocatori di EA Sports FC Mobile alle 16:30 PT / 19:30 ET / 23:30 UTC (1.30 ora italiana). Inoltre, EA SPORTS FC Mobile arricchisce l'esperienza con il Football Centre, un hub dedicato ai contenuti aggiornati relativi agli eventi calcistici globali. Attraverso questo centro, i giocatori potranno vivere ogni incontro in-game e partecipare allo Showdown Player Exchange prima di seguire la diretta. "Con l'introduzione della visione in diretta di alcune partite del Season Pass MLS all'interno di EA SPORTS FC Mobile, rafforziamo il nostro impegno nel coinvolgere i giocatori e avvicinarli al calcio che amano. Questo avviene attraverso l'investimento nell'innovazione e l'ampliamento delle esperienze offerte dalla nostra piattaforma", ha dichiarato Lawrence Koh, VP di EA SportsS FC Mobile. "Insieme ai nostri partner della MLS e di Apple TV, condividiamo la visione di un futuro calcistico incentrato sul tifoso e siamo entusiasti di osservare la reazione dei fan di tutto il mondo mentre continuiamo a costruire il futuro di EA Sports FC Mobile".

Il 17 maggio, FCM TV trasmetterà in diretta la partita tra Atlanta United FC e Philadelphia Union, con orario di inizio fissato alle 16:30 PT / 19:30 ET / 23:30 UTC (1.30 ora italiana). Le ultime due partite dell'MLS Season Pass in programma per la trasmissione in streaming su EA Sports FC Mobile si svolgeranno a settembre, con ulteriori dettagli che verranno comunicati in seguito. Per incentivare la partecipazione, i giocatori di EA Sports FC Mobile che si sintonizzeranno su FCM TV per assistere alle dirette degli incontri di MLS riceveranno ricompense in valuta in-game. Inoltre, gli appassionati avranno l'opportunità di usufruire di una prova gratuita di un mese di MLS Season Pass. Ulteriori informazioni sono disponibili al link fornito. "Questa collaborazione tra EA Sports e Apple TV sottolinea l'impegno della MLS a superare i limiti dell'innovazione e delle esperienze offerte ai tifosi", ha affermato Camilo Durana, Executive VP della Major League Soccer. "Portando alcune partite dell'MLS Season Pass in diretta su EA Sports FC Mobile, raggiungiamo un pubblico nuovo e nativo digitale a livello globale e continuiamo ad espandere le modalità con cui costruiamo relazioni con i fan. Ora è più semplice che mai vivere l'emozione della MLS, dei nostri club, dei nostri giocatori di livello mondiale e dei nostri tifosi". Per rimanere aggiornati su tutte le novità di EA Sports FC Mobile, si invita a seguire il sito ufficiale

