Dedicato murales a Totò Schillaci al Cep di Palermo: lo ha realizzato Igor Scalisi Palminteri

Un murale dedicato a Totò Schillaci, proprio sul campo di calcio del Cep, il quartiere palermitano in cui il campione è nato, dove ha dato i suoi primi calci a un pallone.

L’opera si chiama ‘Totò’ ed è l’omaggio della Fondazione Federico II, in collaborazione con il Palermo FC, attraverso gli occhi e le mani dell’artista Igor Scalisi Palminteri. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 4 giugno, alle 20.30, con uno spettacolare light show proiettato sul murale, ad opera di Giulia Galioto per Odd Agency.

Saranno presenti i presidenti della Fondazione Federico II e del Palermo Fc Gaetano Galvagno e Dario Mirri, l’artista e la famiglia Schillaci, con la partecipazione speciale di Stefano Tacconi, ex portiere della Nazionale e compagno di squadra di Schillaci. (Adnkronos)