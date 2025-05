Con auto rubata sfondano vetrina di una farmacia a Palermo: indagano i Carabinieri

I ladri con un’auto hanno sfondato, la vetrina di una farmacia in via Besio al Cep a Palermo. Sono andati in frantumi gli scaffali. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

I malviventi hanno utilizzato un’auto rubata come ariete per sfondare l’ingresso principale. Una volta dentro, però, si sono accontentati di appena cinquanta euro in contanti, lasciando sul posto farmaci, cosmetici e altri articoli. La titolare stima almeno 6-7 mila euro per riparare saracinesca e vetrine.

Le immagini di videosorveglianza della zona sono state acquisite dai carabinieri che stanno cercando di identificare i responsabili della spaccata. (ANSA).