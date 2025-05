Cobolli e la ‘rivelazione musicale’: “Mi carico con Pupp’a pera” – Video

(Adnkronos) – Flavio Cobolli si carica con… Pupp'a pera. Il 23enne tennista romano si prepara all'esordio agli Internazionali d'Italia. Cobolli debutterà nel tabellone del singolare maschile al Foro Italico affrontando Luca Nardi in un derby tricolore. La preparazione al torneo 'di casa' comprende anche una routine pre-partita, con una colonna sonora adeguata. Tra risposte e battute, la scelta musicale di Cobolli è a dir poco particolare, come risulta dal video diffuso dal profilo X del torneo. "Che canzone ascolto? Meglio se non lo dico", la prima risposta. Poi, la 'rivelazione'. L'azzurro si carica ascoltando Pupp'a pera, il brano ironico che Francesco Nuti scrisse negli anni '80. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)