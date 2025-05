Cinque suore di clausura in fuga dal convento: «Clima irrespirabile».

A San Giacomo di Veglia vicino a Vittorio Veneto le religiose si sono presentate dai carabinieri chiedendo di riparare in un luogo protetto e spiegando di forti tensioni all’ interno del convento di clausura San Giacomo di Veglia. “Siamo in stato di necessità determinato da gravi vicissitudini che stanno accadendo all’interno dello stesso e che saranno in altro modo e in altra sede meglio relazionate ed argomentate”, hanno fatto sapere le suore. Alla base dell’allontanamento non ci sarebbero atti di rilevanza penale ma un clima di forte pressione psicologica. L’abate generale dell’Ordine, Mauro Giuseppe Lepore, ha notificato il commissariamento dell’istituto e la rimozione dell’ex badessa.