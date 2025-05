Campofranco. Pubblicato l’avviso per l’accesso ai contributi previsti nel fondo di sostegno ai Comuni marginali

CAMPOFRANCO. Il Comune informa cittadini e imprenditori che è stato pubblicato l’avviso per l’accesso ai contributi previsti dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali”, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021. Si tratta della terza e ultima annualità di questa importante misura, con una dotazione complessiva di 74.530,23 euro per il nostro territorio.

Possono accedere ai contributi:

– Nuove imprese costituite dopo la pubblicazione dell’avviso

– Imprese già esistenti che attivano nuovi codici ATECO (nuove attività commerciali, artigianali o agricole) dopo la pubblicazione dell’avviso

– Nuove attività che si insediano nel territorio comunale

Il bando prevede un contributo massimo di 20.000 euro per impresa. Per coloro che non hanno beneficiato delle precedenti annualità (2021 e 2022), è possibile ottenere una copertura del 100% delle spese ammissibili sostenute.

I contributi possono essere utilizzati per:

– Macchinari, impianti e attrezzature

– Opere murarie e impiantistiche

– Programmi informatici per gestione aziendale

– Servizi di consulenza da fornitori esterni

Le domande devono essere inviate via PEC all’indirizzo comune.campofranco.cl@legalmail.it entro le ore 11:00 del 26 maggio 2025, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito comunale. È necessario presentare insieme alla domanda l’Allegato A (Modulo di domanda) e l’Allegato B (Piano economico della proposta progettuale).

Questa è la terza e ultima annualità del bando. Dopo il 26 maggio 2025 non saranno più possibili richieste di contributo. Le attività finanziate devono essere avviate entro 4 mesi dalla concessione dell’aiuto. Per maggiori informazioni i cittadini possono recarsi presso l’Ufficio Amministrativo in Via Piave n°94.