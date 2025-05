Campofranco. Nuova insegna allo stadio “Alfonso Virciglio”

CAMPOFRANCO. Momento significativo grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, come sottolineato dal Sindaco, e alla generosa donazione della famiglia Virciglio. Il Sindaco ha ricordato con affetto il Professor Alfonso Virciglio, figura di spicco per Campofranco, che ha servito la comunità come sindaco per ben cinque legislature, dal 1972 al 1997. È stato un vero punto di riferimento per i campofranchesi, fin da quando molti lo conobbero come insegnante.

Anche l’Assessore allo Sport Enrico Lipari ha espresso la sua soddisfazione per questo traguardo, ricordando l’impegno preso con il figlio Rino in occasione della sua impresa ciclistica da Roma a Campofranco nel giugno 2022. Tra questi impegni, la risistemazione del muro crollato a dicembre 2019 e con esso l’apposizione della nuova insegna dedicata ad Alfonso Virciglio, insieme alla rinascita della squadra di calcio di Campofranco, che grazie all’impegno di molti ora milita in prima categoria.

Anche se lo stesso Assessore Lipari ha ricordato che il nome “Alfonso Virciglio” era già presente negli ambienti sportivi tutte le domeniche, l’insegna rappresenta un ulteriore riconoscimento; cosi come il fatto che il campo sportivo stesso sia nato grazie alla generosità di alcuni cittadini che donarono i loro terreni: Augello Alfonso, Cirincione Antonino, Di Leo Gaetano, Favata Giuseppe, Guagenti Vittorio, Mattina Calogero e Sciarratta Vincenzo. A loro va il ringraziamento di tutta la comunità.

La famiglia Virciglio, rappresentata durante l’evento, ha espresso orgoglio per l’eredità del padre, sottolineando che questa donazione è un omaggio alla sua vita spesa per il bene di Campofranco con enormi sacrifici anche a livello familiare. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’architetto Vincenzo Locurcio per la collaborazione nella realizzazione dell’opera.

Questo evento non è solo la scopertura di un’insegna, ma un modo per onorare la memoria e l’impegno di Alfonso Virciglio per Campofranco, sia a livello amministrativo che sportivo. A nome del Sindaco, si aggiungono le seguenti parole:

“Come ho già accennato, desidero ribadire che il ritardo nel completamento di quest’opera è stato dovuto principalmente a ragioni di natura economica e tecnica, che hanno reso più complessa la gestione amministrativa e la realizzazione dei lavori necessari. Tuttavia, con impegno e perseveranza, siamo finalmente riusciti a portare a termine anche questo impegno.

Si ringraziano sentitamente anche David Mendola e Francesco Modica per il loro contributo, così come i dipendenti comunali che hanno collaborato attivamente alla realizzazione di tutto ciò, inclusi il ripristino del muro, la riqualificazione dell’area con nuove piante e l’installazione di un nuovo faro ad illuminare l’insegna. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e che continuano a tenere vivo il ricordo di una figura così importante per la nostra comunità”.