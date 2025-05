Caltanissetta. Regolamentazione veicolare per il concerto della Banda della Polizia di Stato

In occasione del concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato che si esibirà al Teatro “Rosso di San Secondo” per la ricorrenza del 400° anniversario dell’apparizione di San Michele Arcangelo, con ordinanza n.234 https://tinyurl.com/ord15mag è stato predisposto:

Giovedì, 15 maggio dalle ore 16:00 alle ore 23:00 il divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Vittorio Emanuele, tratto di strada compreso tra il Corso Umberto e la via Paolo Emiliani Giudici; dalle ore 19:00 la sospensione della circolazione veicolare in corso Vittorio Emanuele, tratto di strada compreso tra la via Berengario Gaetani e la via Paolo Emiliani Giudici; in piazza Garibaldi e Corso Umberto, da corso V. Emanuele a via Re D’Italia.

Per maggiori informazioni sull’evento: https://tinyurl.com/bandaPoliziadiStatoeAnnullo