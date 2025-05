Caltanissetta. Proseguono incontri della Polizia Stradale nell’ambito del progetto “Sicuri in Bicicletta”

CALTANISSETTA. Continuano gli incontri della Polizia Stradale con gli studenti nell’ambito del progetto “Sicuri in bicicletta”. Oggi è stato il turno degli alunni della scuola media “Giovanni Verga” del capoluogo.

Il progetto, realizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con Polizia di Stato e la Fondazione ANIA, intende promuovere nelle scuole l’apprendimento e la conoscenza dei corretti comportamenti da osservare in bicicletta e con la E-bike, attraverso, l’apprendimento delle abilità motorie necessarie per una guida sicura con attività pratiche da svolgere in bicicletta.

Anche stavolta un incontro parecchio proficuo sul piano dell’interesse e della partecipazione da parte degli alunni della media “Verga” nel contesto di un evento che ha confermato la bontà del progetto e le prospettive di crescita di una mentalità corretta dei giovani in termini di osservazione delle regole nella guida della bicicletta.