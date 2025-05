Caltanissetta. PCTO a Valencia in Spagna per gli alunni dell’IISS “Sen. Di Rocco”

CALTANISSETTA. Un percorso formativo di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento all’estero. È quello che hanno svolto gli alunni dell’IISS Sen. Angelo Di Rocco di cui è dirigente scolastica la prof. Laura Zurli.

A questa esperienza formativa hanno preso parte alunni del professionale Alberghiero, sezione accoglienza e cucina, e dell’Istituto tecnico Agrario. Il Pcto all’estero s’è svolto a Valencia in Spagna. Un viaggio coinvolgente e al tempo stesso ricco di spunti, quello in terra spagnola, che hanno permesso agli alunni non solo di ammirare le bellezze di un paese sempre fascinoso come quello spagnolo, ma gli ha permesso anche di portare avanti un percorso integrato nell’ambito del progetto “Competenze in Movimento” che, nel corso dei 20 giorni nel corso dei quali s’è articolato, ha avuto come protagonisti, oltre agli alunni, anche i docenti dell’IISS Di Rocco.

Tra questi, oltre ai tutor Michelangelo Terrazzino, e Roberta Rabbito, anche le docenti di lingua straniera Maria Grazia Cosentino ed Enza Arnone, e Carmen Stefania Falzone. Al termine di questa bella esperienza soddisfazione non solo da parte dei docenti, ma anche degli stessi familiari degli alunni che vi hanno preso parte.

Questo, infine, l’elenco degli alunni che hanno preso parte al progetto internazionale: Martin Gabriele Ferro, Sofia Marilena Cummo, Morena Lo Piano, Jasmine Diana, Stefano Cacciatore, Francsco Schifano, Dorelia D’Antoni, Francesco Pio Bellavia, Gaetano La Iacona, Noemi Pia Macaluso, Thomas Raimondi, Sebastiano Giuseppe D’Agostino, Calogero Avarello, Mattia Salvatore Scalzo.