Caltanissetta. L’associazione “Onde donneinmovimento” propone conferimento della cittadinanza onoraria al Colonnello Gerardo Severino

CALTANISSETTA. Lo scorso 24 maggio 2025 è mancata Rosaria Luca, figlia di Giuseppina Panzica, medaglia d’oro al valore civile, cui su proposta della nostra Associazione Onde donneinmovimento, la Città di Caltanissetta ha intitolato la via dove è vissuta.

Negli anni, si era instaurato un rapporto molto intenso, benchè soltanto telefonico, tra la nostra Lidia Trobia e Rosaria Luca che ci ha permesso di ricostruire parte della sua storia e di conoscere altre notizie come, ad esempio, il fatto che Giuseppina Panzica era nata nella via Piazza Armerina di Caltanissetta oggi Via Giuseppina Panzica e lì era vissuta fino al suo trasferimento col marito Salvatore Luca a Ponte Chiasso.

Con grande coraggio, Giuseppina insieme al finanziere sardo Gavino Tolis riuscì a far passare oltre frontiera notizie, corrispondenze ed ordini riservati, destinati alle brigate partigiane operanti nel comasco e a salvare la vita di numerosi ebrei. Fu per questo arrestata nel 1944 e deportata presso il campo di concentramento di Ravensbruck in Germania, dove rimase fino alla liberazione.

Rosaria ci ha raccontato che sua madre era molto riservata e quasi si è sentita un po’ in colpa a raccontare notizie intime della vita complessa della mamma, ma ha ritenuto che le cose tristi che sono avvenute devono essere ricordate, senza ingigantirle ma nella realtà, perché è un pezzo di storia e la storia deve essere ricordata in questi tempi in cui la gente non ricorda niente.

Al colonnello Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, si deve il recupero di questa bellissima pagina di storia nissena e anche il conferimento della Medaglia d’oro al merito civile a Giuseppina Panzica da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, nel 2018. Per quest’opera meritoria, l’Associazione Onde donneinmovimento ha chiesto all’Amministrazione Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria al Colonnello Severino.