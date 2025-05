Caltanissetta. Il Liceo Linguistico “Luigi Russo” si conferma una delle migliori scuole della Regione.

CALTANISSETTA. Il Liceo Linguistico Luigi Russo di Caltanissetta è stato sorteggiato tra i concorrenti ammessi a partecipare a un prestigioso concorso che ha come premio un soggiorno studio di tre settimane in Germania. Questa notizia rappresenta un importante riconoscimento per la scuola, che si distingue per la sua eccellenza nell’insegnamento delle lingue, in particolare del tedesco.

Si tratta di un’opportunità formativa offerta dalla Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania rivolta a giovani italiani che studiano con successo il tedesco, allo scopo di dare loro la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua e della cultura tedesca.

Il concorso, aperto a scuole di tutta Italia, ha visto la partecipazione di numerosi istituti scolastici. Tuttavia, il Liceo Linguistico Luigi Russo di Caltanissetta è stata l’unica scuola siciliana a essere selezionata tra i concorrenti ammessi. Questo risultato è il frutto del lavoro svolto dagli insegnanti e dagli studenti, che hanno dimostrato una grande passione e dedizione per lo studio della lingua tedesca.

Numerosi sono gli alunni del liceo linguistico Luigi Russo che avrebbero potuto partecipare al concorso per livello di conoscenza della lingua tedesca, allievi delle docenti Laura Zoda, Maria Giovanna Casà e Rosa Maria Rinallo. Pertanto, si è proceduto ad un sorteggio interno, che ha visto vincitrice l’alunna Sofia Matraxia, frequentante la classe 4B del Liceo linguistico.

“L’insegnamento delle lingue è una delle nostre priorità”, afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Basta “I nostri studenti hanno la possibilità di studiare non solo il tedesco, ma anche altre lingue come l’inglese, il francese e lo spagnolo. Da quest’anno, inoltre, il nostro istituto si fregia dell’inserimento di un’ora di conversazione con l’insegnante di madrelingua anche negli indirizzi tecnologico ed economico. Questo rende i nostri alunni competitivi nel mercato del lavoro e li prepara a una società sempre più globalizzata”

Il soggiorno in Germania sarà un’opportunità unica per gli studenti di migliorare le loro competenze linguistiche e culturali, immergendosi nella realtà del paese e facendo esperienza diretta della lingua e della cultura tedesca.

La scuola si augura che questo risultato possa essere un incentivo per gli studenti a continuare a lavorare sodo e a perseguire l’eccellenza nell’apprendimento delle lingue.

“Questo riconoscimento è un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica”, conclude il Dirigente. “Siamo fiduciosi che questo soggiorno sarà un’esperienza formativa e arricchente per i nostri studenti e che li aiuterà a raggiungere i loro obiettivi”.