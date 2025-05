Caltanissetta. Gli alunni dell’IISS “Luigi Russo” alla scoperta del territorio nisseno per un turismo consapevole

CALTANISSETTA. Un’opportunità concreta di orientamento e formazione nel mondo del turismo ambientale e culturale è quella offerta dal progetto “Le opportunità del mercato turistico: alla riscoperta delle tradizioni religiose e delle bellezze paesaggistiche ed ambientali del territorio nisseno”, promosso dall’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rita Basta.

Il progetto ha coinvolto 78 alunni delle classi 3AL, 3BL, 4BL, 4CL, 5BL e 5CL, seguiti con impegno e dedizione dalle docenti tutor dell’orientamento Josephine Pilotta e Maria Vassallo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire agli studenti un approccio diretto alle opportunità professionali offerte dal mercato turistico, in particolare quello ambientale e culturale, valorizzando il patrimonio unico del territorio nisseno. Attraverso esperienze sul campo e incontri con esperti del settore, gli studenti hanno potuto esplorare le potenzialità del turismo come risorsa strategica per lo sviluppo economico e culturale della Sicilia.

Uno dei momenti più significativi del percorso è stata la visita al Museo delle Vare di Caltanissetta, dove gli studenti hanno potuto conoscere da vicino i riti e le celebrazioni legati alla Settimana Santa, patrimonio culturale e religioso di grande valore identitario. Queste tradizioni rappresentano una risorsa straordinaria per promuovere un turismo culturale sostenibile e radicato nelle specificità locali.

Altro aspetto fondamentale è stato l’approfondimento della figura professionale della guida ambientale, attraverso una escursione guidata nella Riserva Naturale di Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, accompagnati da una guida del CEA (Centro di Educazione Ambientale). L’esperienza ha offerto una visione concreta del turismo naturalistico, mettendo in luce l’importanza della tutela ambientale e della valorizzazione paesaggistica nel contesto locale.

Il progetto si è potuto realizzare grazie a una convenzione siglata con l’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta, e al contributo fondamentale del Servizio Turistico Regionale, rappresentato dal dott. Giuseppe Cigna, nonché alla collaborazione con la Pro Loco di Caltanissetta, che ha messo a disposizione i propri locali e garantito supporto attraverso i volontari del Servizio Civile.

Le attività si sono articolate in tre incontri in orario scolastico, della durata di cinque ore ciascuno, di cui uno dedicato all’escursione naturalistica. Questo approccio integrato ha permesso agli studenti di vivere un’esperienza educativa dinamica, orientata sia alla scoperta del territorio sia allo sviluppo di competenze utili per future professioni legate al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il progetto si è rivelato un esempio virtuoso di sinergia tra scuola, istituzioni e territorio, e ha dimostrato come investire nella formazione turistica dei giovani possa rappresentare una leva fondamentale per il rilancio occupazionale e culturale della Sicilia, puntando su risorse locali autentiche e su un turismo consapevole e sostenibile.