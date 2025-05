Caltanissetta. Gite scolastiche sicure: disposta dalla Polizia Stradale la sostituzione di un autobus

CALTANISSETTA. Gite scolastiche sicure: la Polizia Stradale ha eseguito controlli su alcuni pullman in procinto di partire per le gite scolastiche; nel corso degli stessi è emerso che un autobus non era efficiente secondo le prescritte condizioni di sicurezza e quindi, oltre alle sanzioni, è stata disposta la sostituzione del mezzo che è giunto sul posto dopo alcuni minuti. Sono state, inoltre, elevate sanzioni relative alla mancanza dei sistemi di ritenuta e non efficienza delle uscite di sicurezza.

La Polizia Stradale da alcuni anni ha avviato una proficua collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta, un servizio di controllo sia prima della partenza che in itinere sui mezzi di trasporto dedicati alle visite d’istruzione.

In tale contesto, risultano essenziali le intese che la Polizia Stradale nissena ha avuto con gli istituti scolastici locali per un’efficace programmazione dell’attività di controllo. Affinché tutti i viaggi continuino ad essere confortevoli e sicuri, un ruolo cruciale è rivestito dai controlli che l’organo di polizia stradale effettua sui mezzi di trasporto dedicati alle visite d’istruzione, anche in occasione della normale attività di vigilanza stradale.