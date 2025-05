Caltanissetta. “Futura – Costruiamo insieme la città”: “Chiediamo completamento del raddoppio ferroviario anche per il tratto Enna -Caltanissetta Xirbi”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del gruppo politico “Futura – Costruiamo insieme la città” a proposito della situazione relativa al raddoppio della linea ferroviaria Palermo – Catania, in particolare per il tratto che coinvolge Caltanissetta.

“Il gruppo politico “Futura – Costruiamo insieme la città” esprime profonda preoccupazione per la situazione critica riguardante il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania, in particolare per il tratto che coinvolge Caltanissetta. I recenti ritardi nei lavori, attribuiti alla siccità e alla conseguente carenza d’acqua necessaria per le trivellazioni, hanno messo a rischio il completamento dei lotti centrali entro la scadenza del giugno 2026 prevista dal PNRR.

La cabina di regia ministeriale sta valutando lo spostamento dei fondi del PNRR verso altri progetti, lasciando in sospeso il futuro della mobilità nel territorio in cui, come tutti sappiamo, gli spostamenti sono mortificanti e veri e propri viaggi della speranza.

È inaccettabile che la Sicilia venga sempre declassata dal governo nazionale, ed è vergognoso che Caltanissetta venga nuovamente esclusa dai piani infrastrutturali strategici, perpetuando un isolamento che ostacola lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità che, invece, dovrebbe essere il centro di tutta la Sicilia. Mentre altre città vedono avanzare i lavori e si preparano a beneficiare di collegamenti ferroviari moderni ed efficienti, la nostra rimane indietro, priva di certezze e prospettive.

Chiediamo all’amministrazione comunale di Caltanissetta di agire con determinazione e tempestività, facendo sentire la propria voce presso le istituzioni regionali e nazionali, in virtù del più volte sbandierato colore politico che la accomuna con le amministrazioni regionali e nazionali.

È fondamentale rivendicare il completamento del raddoppio ferroviario anche per il tratto Enna-Caltanissetta Xirbi e garantire che i fondi necessari vengano stanziati e utilizzati in tempi certi. Abbiamo già depositato un’interrogazione consiliare tramite il nostro Consigliere Turturici Armando. Chiediamo a tutte le forze politiche, alleate ma anche avversarie, di remare insieme per questo importante obiettivo”.

Cristiano Curatolo

Paola Sanfilippo

Filippo Agostara

Stefano Modica