Caltanissetta. Congresso del Circolo del Partito Democratico: “Una nuova speranza per la Città”

CALTANISSETTA. Presso la Sala Glass di via Piave 10, si è tenuto il Congresso del Circolo del Partito Democratico di Caltanissetta. I lavori hanno avuto inizio alle ore 9:00, segnando un momento di grande rilevanza poli>ca e simbolica per il territorio nisseno. I lavori del primo congresso del nuovo circolo unico del PD di Caltanissetta sono stati aperti dal consigliere comunale Carlo Vagginelli che ha presentato il documento programmatico del Congresso, indicando i forti limiti dell’attuale amministrazione e gli obiettivi su cui il Partito intende lavorare nei prossimi anni.

Nel corso dell’evento si sono avvicendati ai microfoni la deputata PD Giovanna lacono, la deputata regionale Valentina Chinnici che ha presentato il programma regionale del candidato Antony Barbagallo, il consigliere comunale Armando Turturici per l’associazione politica Futura- costruiamo insieme la città, il presidente di Slow Food Fabio Di Francesco, per il Movimento 5 Stelle Lisa Faraci, per Governo di Lei Loredana Rosa, per Area Civica Annalisa Petitto.

Hanno portato i loro saluti anche Gianfranco Cammarata del Collettivo Letizia e il gruppo di Sinistra Italia. A seguire gli interventi del candidato alla segreteria provinciale del PD Renzo Bufalino e la mozione per la figura di segretario del circolo unico di Caltanissetta Giancarlo La Rocca, affiancato dalla vicesegretaria Greta Tassone.

La scelta di unificare le energie e le esperienze del Partito Democratico in un unico Circolo non è solo un atto organizzativo, ma l’espressione di una volontà chiara: offrire alla città un’alternativa concreta al declino, fondando una proposta politica capace di coniugare giustizia sociale, sostenibilità ambientale e coesione democratica. Durante il Congresso, le democratiche e i democratici di Caltanissetta hanno ribadito il proprio impegno a costruire una forza politica radicata, trasparente e aperta, capace di valorizzare le culture politiche che storicamente hanno alimentato il PD.

Un partito consapevole che la sfida del nostro tempo è quella della difesa e del rilancio della democrazia, messa a dura prova da disuguaglianze, marginalizzazione e disillusione civica. Un parto femminista, che mette al centro la parità di genere come fondamento della giustizia sociale e condizione imprescindibile per lo sviluppo del territorio. Il Congresso ha riaffermato con forza il diritto a restare: restare nella propria terra con pari opportunità, accesso a servizi dignitosi e lavoro stabile.

Questo diritto, oggi spesso negato, è la chiave per rigenerare le aree interne, garantendo a tutti e tutte le stesse possibilità. È stato inoltre rilanciato il documento “Caltanissetta 2030”, già presentato nel dicembre 2023, che rappresenta la cornice programmatica entro cui sviluppare l’azione politica nei prossimi anni. Una visione fondata su quattro parole cardine: persone, lavoro, ambiente e democrazia, e su obiettivi concreti come il rafforzamento del welfare locale, il contrasto alla povertà educativa, la rigenerazione urbana e la costruzione di una città sostenibile, inclusiva e dinamica.

Il nuovo Circolo del Partito Democratico di Caltanissetta intende essere una “rete di reti”, promotore di partecipazione attiva e presidio di legalità. La conclusione dei lavori ha lasciato un messaggio chiaro: “Questa terra è fatta per te e per me” per riaffermare il valore della condivisione, della responsabilità collettiva e della speranza. In un tempo segnato dalla rassegnazione, il Partito Democratico di Caltanissetta sceglie di rilanciare il proprio impegno per un futuro possibile, giusto e sostenibile.