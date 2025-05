Caltanissetta. Antenna Rai, Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia): “Ancora una volta siamo di fronte a reazioni (verbali) e non ad azioni (concrete)?”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni, sulla questione legata all’avvenuta revoca del vincolo di tutela sull’antenna Rai di colle Sant’Anna da parte del Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana.

“Con decreto n. 2574 del 28 maggio 2025, dunque, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha revocato il vincolo di tutela imposto sull’impianto di radiotrasmissione RAI di colle Sant’Anna, a Caltanissetta. La struttura – “Stazione radio o Antenna omnidirezionale RAI a onde medie” – era stata vincolata nel 2022, ai sensi dell’articolo 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La decisione è stata assunta in seguito alla richiesta avanzata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, che ha evidenziato gravi criticità strutturali emerse dopo l’apposizione del vincolo. Per la Soprintendenza l’instabilità della struttura impedisce la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e potrebbe rappresentare un rischio per la pubblica incolumità.

Il decreto, firmato dal dirigente generale dr. Mario La Rocca, evidenzia che sono venuti meno i presupposti per il mantenimento del vincolo di tutela, in conformità all’articolo 128 del D.Lgs. n. 42/2004 che consente la revisione delle misure di protezione in presenza di sopravvenuti, nuovi fatti. La revoca del vincolo determinerà la rovinosa conseguenza che l’impianto di radiotrasmissione RAI di colle Sant’Anna non sarà più soggetto alle disposizioni di tutela che ne regolavano la conservazione e la destinazione d’uso.

Che dire, ancora? Quante, quante chiacchiere sull’Antenna RAI di colle Sant’Anna, peculiare simbolo verticale del nostro territorio. Quante chiacchiere sull’Antenna RAI di colle Sant’Anna, patrimonio culturale immeritato della Città di Caltanissetta. Anni e anni di parole al vento, di inutili ciance in ambito politico e istituzionale: vertici, tavoli e convegni, studi, perizie e consulenze mentre l’antenna RAI continua a consumarsi.

E’ evidente: siamo di fronte a un caso estremo, patologico di “impotentia deliberandi”. E adesso, dopo mesi di silenzio, di inerzia assoluta, a seguito del decreto dello scorso 28 maggio 2025, le chiacchiere riprendono copiose. Copiosissime. L’attuale Amministrazione comunale, in queste ore, ha annunciato un “tavolo tecnico” in Prefettura e un successivo Consiglio comunale monotematico.

«La tematica di attualità dell’antenna RAI su colle Sant’Anna – leggiamo in un comunicato – sarà affrontata in un tavolo tecnico convocato da S.E. il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia. L’incontro, che si terrà nei prossimi giorni, vedrà la partecipazione dei dirigenti di RAI Way, della Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e dei rappresentanti istituzionali coinvolti». Insomma: ancora una volta siamo di fronte a reazioni (verbali) e non ad azioni (concrete)?”

Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia