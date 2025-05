Caltanissetta. All’Istituto “Galileo Galilei” il percorso di cittadinanza attiva “Costruire Comunità- Dal PCTO alla biblioteca sociale”

CALTANISSETTA. Presso l’Istituto Galileo Galilei la presidente provinciale del CAV ( Centro di Aiuto alla Vita di Caltanissetta) Giuseppa Naro insieme a Debora Duminuco erano presenti insieme ad altre associazioni del territorio per assistere ai numerosi interventi fatti durante la giornata attinente al percorso di cittadinanza attiva dell’Istituto avente come titolo: Costruire Comunità- Dal PCTO alla biblioteca sociale.

Una giornata ricca di momenti speciali. Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti gli assessori Ermanno Pasqualino e Vincenzo Lo Muto, il dirigente ufficio scolastico Provinciale Dott. M.G. Li Vigni, la dirigente Scolastico Professoressa Loredana Giuseppa Schillaci, l ‘architetto Michelangelo Lacagnina che ha contribuito notevolmente sul restyling della Biblioteca Sociale e infine l ‘intervento della dottoressa Antonella Provenzano ( del centro per la salute delle bambine e dei bambini, segreteria Nazionale Nati per leggere).

I temi trattavano prevalentemente l’impegno e l’importanza del volontariato come attività di aiuto e solidarietà. A tal proposito voglio sottolineare l’importanza e l’emozione provata durante la giornata nell’animazione e testimonianze degli studenti e dei volontari sui percorsi realizzati. Un momento culturale ha commosso tutti i presenti in cui gli alunni hanno recitato poesie in diverse lingue, seguite da traduzioni effettuate da altri studenti. La giornata si è conclusa con il taglio del nastro e l’inaugurazione della nuova biblioteca sociale.