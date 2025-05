Caltanissetta. A Lecce 3° posto per l’assistente capo di Polizia Stefano Miliziano al “Trofeo Barba”

CALTANISSETTA. Stefano Miliziano, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, con il suo disegno “Nobel”, a Lecce si è classificato terzo al secondo concorso nazionale di poesia e pittura per il personale della Polizia di Stato, “Trofeo Barba”.

Il concorso è stato organizzato in memoria del M.llo della Polizia di Stato Giuseppe Barba, valoroso poliziotto di Monteroni che, nell’estate del 1982 perse la vita nell’eroico tentativo di sventare una rapina in un ufficio postale. Per l’Assistente Miliziano una gran bella soddisfazione aver ottenuto un simile riconoscimento, oltre a quello di aver conosciuto e parlato con i figli del valoroso poliziotto Giuseppe Barba.