Calcio. Juventus e Milan Club Mussomeli e Inter Club Monte Sicani insieme nel triangolare “Un gol per la salute”

MUSSOMELI. Il campionato italiano di calcio si avvia alla conclusione, ma le attività sportive nel nostro territorio non si fermano. Un evento speciale è in programma per il 25 maggio 2025: una giornata all’insegna della prevenzione, dei corretti stili di vita e della solidarietà, attraverso la terza edizione del triangolare “Un gol per la salute”.

Organizzata in collaborazione con l’Associazione VITA Onlus, da anni impegnata nel promuovere salute e prevenzione sul territorio, la manifestazione vedrà scendere in campo le rappresentative dello Juventus Official Fan Club Mussomeli, dell’Inter Club Monte Sicani e del Milan Club di Mussomeli.

Il triangolare, dal titolo “Un gol per la salute”, sarà ospitato presso il campo in erba de “Salaci” di Cammarata. Le tre squadre si affronteranno in: 3 partite da 30 minuti(due tempi da 15 minuti ciascuno) ed una finalissima, tra le due squadre con i migliori risultati.

Lo stadio sarà aperto al pubblico gratuitamente, per vivere insieme una giornata di sport e condivisione.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Cammarata, alla società ASD Kamarat, e a tutti gli sponsor che con il loro sostegno hanno reso possibile l’iniziativa.

L’evento, promosso congiuntamente dai tre club e dall’Associazione “VITA” Onlus, rappresenta un’importante occasione per rafforzare la cultura del fair play e della collaborazione tra associazioni, fungendo da volano per nuove iniziative sociali. Nei prossimi mesi, queste iniziative vedranno le compagini impegnate a rispondere concretamente alle necessità del territorio.

Sarà una giornata indimenticabile: giovani e adulti avranno l’occasione di scendere in campo con la maglia della propria squadra del cuore, rompendo la routine quotidiana e riscoprendo il valore dello sport come veicolo di unione e benessere. Le tre squadre indosseranno le maglie delle rispettive squadre del cuore. Chi desidera partecipare può contattare gli staff dei Club e delle Associazioni organizzatrici. Per tutte le info visitate il nostro sito: www.juventusclubdocmussomeli.it