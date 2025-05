Butera. Sindaco annuncia potenziamento della videosorveglianza nell’area industriale di contrada Burgio

BUTERA. Il sindaco Giovanni Zuccalà che ha annunciato il potenziamento della videosorveglianza nell’area industriale di Butera. Dunque, in arrivo nuove tecnologie per la sicurezza delle imprese e per promuovere un ambiente più protetto e competitivo per gli operatori economici.

Zuccalà ha poi sottolineato che è stato avviato un importante progetto di implementazione tecnologica che prevede l’installazione di nuovi dispositivi di videosorveglianza ad alta risoluzione, dotati di software avanzati per il riconoscimento delle targhe, ma anche per il monitoraggio in tempo reale e l’interazione con le forze dell’ordine.

L’intervento rientra in una più ampia strategia di valorizzazione e riqualificazione dell’area produttiva, sostenuta da fondi comunali e regionali. L’obiettivo è garantire un presidio costante e intelligente del territorio, in grado di prevenire episodi di criminalità e tutelare gli asset produttivi del tessuto imprenditoriale locale.

Le nuove installazioni saranno operative entro le prossime settimane, e verranno integrate in un sistema centrale di controllo che permetterà una gestione più rapida e coordinata delle segnalazioni.