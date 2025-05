Butera. Il tecnico Angelo Bognanni premiato in aula consiliare per le sue imprese sportive con il Milazzo

BUTERA. Angelo Bognanni ha guidato il Milazzo riuscendo nell’impresa di fargli vincere il girone B del campionato di Eccellenza e riportarlo in serie D. Il suo comune di nascita ha perciò deciso di festeggiarlo con un riconoscimento che gli è stato attribuito nell’aula consiliare.

A volere questo momento è stato il sindaco Giovanni Zuccalà e l’assessore comunale allo sport Giorgia Maniaci. Un riconoscimento meritato da parte del giovane tecnico buterese che, in questi anni, ha saputo farsi spazio nel non facile mondo del calcio dilettantistico siciliano.

Lo ha fatto allenando squadre come la Nissa, il Geraci e il Castelbuono, nonchè portando avanti la cultura del lavoro e del sacrificio e mettendoci sempre la faccia. Un’etica sportiva e umana che, alla fine, ha pagato e che ha sempre contraddistinto il suo agire in tutte le piazze del calcio siciliano in cui è stato in questi anni.

Bognanni, prima di allenare il Milazzo, ha guidato in Eccellenza il Castelbuono, l’Acicatena, la Nissa per tre stagioni, ma anche il Geraci, l’Udinese Academy, l’Atletico Caltanissetta, il Serradifalco, l’Atletico Gela, e il Biaschesi in Svizzera. Una carriera che lo ha sempre visto umile protagonista al servizio delle realtà calcistiche da lui guidate.

In aula consiliare s’è visto un Angelo Bognanni parecchio emozionato. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giovanni Zuccalà, il presidente del consiglio Emilio Tallarita, gli assessori della Giunta Zuccalà. Presente anche l’ex presidente della Nissa Arialdo Giammusso, grande amico del tecnico buterese, oltre a diversi familiari di Bognanni e alla sua compagna.

Per Angelo Bognanni un riconoscimento di valore assoluto per altro da parte della “sua ” Butera nel contesto di una stagione per lui indimenticabile nella quale è riuscito a centrare un’impresa destinata a restare negli annali del calcio siciliano.