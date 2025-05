Bloccata nell’auto semisommersa dall’acqua, donna salvata dai Carabinieri nel Palermitano

Attimi di paura a Trabia a causa del violento nubifragio che nelle scorse ore ha colpito il Palermitano con numerose strade trasformate in fiumi in piena. Un’automobilista è rimasta bloccata all’interno della vettura quasi completamente sommersa dall’acqua e per liberarla è stato necessario l’intervento dei carabinieri della locale stazione, immediatamente intervenuti dopo l’sos lanciato dalla donna. Uno dei militari, dopo essersi immerso nel fiume di fango, ha raggiunto l’auto e, con l’aiuto di un passante, ha tratto in salvo la donna.